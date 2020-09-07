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Не варто повністю переходити на онлайн навчання – Бабак

Київ • УНН

 • 14858 перегляди

КИЇВ. 7 вересня. УНН. Дітям важливо соціалізуватися та вміти працювати у команді, тому не варто повністю переходити на онлайн навчання. Про це в ефірі одного із телеканалів заявив Голова комітету ВР з питань освіти та науки Сергій Бабак, передає УНН.

Не варто повністю переходити на онлайн навчання – Бабак

“Я не вважаю, що онлайн навчання може повноцінно замінити оффлайн через те, що дітям потрібно соціалізуватися, працювати в команді... навчатися разом, навчатися один в одного. Тому я не думаю, що варто переходити повністю на онлайн навчання. По-друге, перший етап карантину, який у нас був на весні, він був змушений підштовхнути систему до розвитку дистанційної форми навчання. За ці останні декілька місяців з’явилася велика кількість платформ з досить непоганим контентом”, — зазначив він.

За його словами, були закладені гроші для створення контенту для дистанційної форми навчання.

“В Міністерстві освіти під час першого секвестру бюджету, коли ми віддавали гроші у ковідівський фонд, ми заклали окрему програму майже на 30 млн на контент для Міністерства освіти і науки якраз для дистанційної форми навчання, і Міністерство проводить тендери на виконання контенту. Ми до цього зробили декілька онлайн курсів для того, щоб пояснити вчителям як використовувати дистанційні платформи, коли є змушений вивід на карантин цілого класу... те саме й у червоній зоні”, — додав Бабак.

Він наголосив, що не можна сказати, що ми повністю готові до дистанційного навчання.

“Сказати, що ми повністю готові до дистанційного навчання, вочевидь, не можна. Я вас переконую, жодна країна у світі повністю не готова до дистанційного навчання, у всіх такі проблеми і кожний її вирішує по-своєму, тому наша задача дати якомога більше інструментів для вчителів і шкіл, щоб вони могли безболісно пережити ці 2-3 тижні карантину, якщо це буде вимушена норма”, — підсумував він.

Нагадаємо, Голова комітету ВР з питань освіти та науки здивований рішенням Київради про запровадження обов’язкового виконання Гімну України у школах, адже не розуміє мети.

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