Не утилізовані небезпечні відходи можуть отруїти грунти та воду - еколог

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Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. Проблема небезпечних відходів в Україні стоїть гостро і потребує нагального вирішення. Про це у коментарі УНН повідомив директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко.

Він наголосив на тому, що несанкціоновані місця зберігання небезпечних відходів отруюють землю, воду, природне середовище та, зрештою, наносять шкоду здоров’ю багатьох людей.

“Сьогодні поблизу сіл, селищ є велика кількість стихійних звалищ, які наближені до сільськогосподарських угідь. Водночас, є певні території, місця в Україні, які залежить від ґрунтових вод саме у контексті питної води. Це і колодязі і джерела, і відкриті водойми. І грунтові води схильні до забруднюючих речовин. Якщо десь викинуті напризволяще відходи, та ще й небезпечні, про що зараз всі багато пишуть — то через грунт їх отрута легко потрапляє до ґрунтових вод, а звідки — і до організму людини, яка п’є воду із тих же колодязів”, — повідомив він.

Водночас, В.Борейко зауважив, що проблема небезпечних відходів потребує термінового врегулювання.

"В Україні гостро постала проблема небезпечних відходів. І ця проблема потребую термінового вирішення, адже небезпечні відходи мають безпосередній вплив на здоров’я людей. Тому врегулювати проблему потрібно вже зараз", — наголосив він.

Нагадаємо, в Україні накопичено вже понад 12 млн тонн небезпечних відходів. Три роки влада не виділяла кошти на їх утилізацію і досі не вирішила, чи будуть виділені кошти на цю сферу у 2017 році

Українські Національні Новини

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