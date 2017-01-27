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Не утилизированные опасные отходы могут отравить почвы и воду - эколог

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 января. УНН. Проблема опасных отходов в Украине стоит остро и требует неотложного решения. Об этом в комментарии УНН сообщил директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко.

Он отметил, что несанкционированные места хранения опасных отходов отравляют землю, воду, природную среду и, в конце концов, наносят вред здоровью многих людей.

"Сегодня возле сел, поселков есть большое количество стихийных свалок, которые приближены к сельскохозяйственным угодьям. В то же время, есть определенные территории, места в Украине, которые зависят от грунтовых вод именно в контексте питьевой воды. Это и колодцы, и источники, и открытые водоемы. И грунтовые воды подвержены загрязняющим веществам. Если где-то выброшены на произвол судьбы отходы, да еще и опасные, о чем сейчас все много пишут - то через почву их яд легко попадает в грунтовые воды, а оттуда - и в организм пьющего воду из тех же колодцев", - сообщил он.

В то же время, В.Борейко отметил, что проблема опасных отходов требует срочного урегулирования.

"В Украине остро стоит проблема опасных отходов. И эта проблема требует срочного решения, ведь опасные отходы имеют непосредственное влияние на здоровье людей. Поэтому урегулировать проблему нужно уже сейчас", - подчеркнул он.

Напомним, в Украине накоплено уже более 12 млн тонн опасных отходов. Три года власть не выделяла средства на их утилизацию и до сих пор не решила, будут ли выделены средства на эту сферу в 2017 году.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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