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Не страшні ні спека, ні вогонь: як українські ДСНС-ники рятують від вогню Грецію та Туреччину

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Українські рятувальники та авіація вже понад тиждень продовжують надавати допомогу у гасінні масштабних лісових пожеж, що спалахнули в окремих регіонах Греції та Турецької Республіки, передає УНН.

Українські пожежники рятують Грецію

Так, упродовж дня 13 серпня особовим складом зведеного загону ДСНС на території Грецької Республіки було ліквідовано осередки пожеж на площі 3,2 га, повідомляють у Міністерстві внутрішніх справ. 

У ДСНС зазначають, що українські рятувальники постійно перебувають під пильним наглядом лікаря медичного центру ДСНС України.

Продовження робіт заплановано на сьогодні, 14 серпня. Зазначимо, що зведений загін із сотні вогнеборців з усієї країни прибув до Греції 6 серпня для допомоги у боротьбі із масштабними лісовими пожежами.

Авіація допомагає Туреччині боротись із вогнем

Тим часом у Турецькій республіці авіація ДСНС України надає допомогу у гасінні лісових пожеж. За інформацією МВС, упродовж 13 серпня авіацією ДСНС на території провінції Анталія Турецької Республіки було здійснено 5 скидів води (40 т).

Всього з початку робіт українською авіацією біло здійснено 124 скиди води (992 т). Зазначимо, що Україна направила два літаки Ан-32П із групою забезпечення для гасіння лісових пожеж у Туреччині ще 30 липня. Це досвідчені фахівці, які вже мають досвід роботи у гірських районах та залучалися раніше до ліквідації масштабних пожеж у Чорногорії, в Ізраїлі та Грузії. 

Додамо

Від початку серпня узбережжя Середземного моря, зокрема Туреччини, Греції та італійських островів, потерпають від масштабних пожеж. Зокрема, пожежі у Греції виникли після найсильнішої за останні три десятиліття аномальної спеки в країні, коли температура піднялася до 45 градусів за Цельсієм. Пожежі за останні два тижні знищили майже 100 000 гектарів, у результаті чого троє осіб загинули, сотні залишилися без даху над головою, тисячі були змушені евакуюватися, також завдано економічний і екологічний збиток. У Туреччині природні пожежі почалися на тлі надвисоких температур ще 28 липня. Швидкому поширенню пожеж сприяв сильний вітер. Зазначимо, що за даними місцевої влади, станом на 12 серпня усі пожежі було взято під контроль

Однак після пожеж у республіці почалися аномальні паводки. Наразі відомо про 38 жертв стихійного лиха. 

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