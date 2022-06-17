Не просто зустріч з теплими словами: лідери ЄС просили Зеленського провести переговори з путіним – ЗМІ

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Під час візиту до Києва політики підтримали прагнення України стати членом Європейського Союзу, проте кореспондент Welt пише, що ці зобов'язання "нікому нічого не коштують". Він припускає, що лідери країн не лише висловили добрий жест Зеленському, а й підштовхували його "за зачиненими дверима" до початку переговорів з росією та роботи над мирним рішенням у найближчі місяці.

Кореспондент згадує про мирний план, який презентувала Італія три тижні тому, а також вагання Німеччини та Франції щодо постачання зброї в Україну, попри численні заклики Києва про допомогу. Крім того, зауважує він, під час візиту до Румунії Макрон наголошував про необхідність переговорів між Україною та росією. натомість мало говорив про військову допомогу Києву.

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Макрон, Шольц та Драгі є "ядром ​​нової коаліції реальних політиків" у війні в Україні, які виступають за прагматичне і швидке вирішення конфлікту, не розуміючи, що він насправді означає.

"Це створює величезний розрив всередині ЄС. З одного боку є трійка політиків (Макрон, Шольц і Драгі, - ред.), навколо яких, ймовірно, сформується більшість у Європі. З іншого боку — всі ті держави в країнах Балтії, на сході та південному сході ЄС, які справедливо побоюються, що значні здобутки росії в рамках швидкого миру можуть спонукати володимира путіна продовжити атакувати, щоб втілити свої божевільні фантазії про велику російську імперію", - пише Welt.

Зазначається, що Україна готова продовжувати боротьбу за свою свободу та безпеку Європи, проте їй потрібна достатня кількість зброї і на тривалий час. Але через те, що трійка політиків прагнуть "якнайшвидшого рішення шляхом переговорів", цього не станеться.

У підсумку повідомляється, що Зеленський нічого не може з цим зробити, оскільки Україна залежить від Заходу.

"Всупереч усім публічним заявам з Берліна, Брюсселя, Парижа та Вашингтона, Зеленський та український народ, на жаль, зовсім не можуть самі вирішувати долю своєї країни. Інші вирішують за них. І візит трійки до Києва є початком цього процесу, який, ймовірно, підтримають і американці", - узагальнює Welt.

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