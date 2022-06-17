Не просто встреча с теплыми словами: лидеры ЕС просили Зеленского провести переговоры с путиным – СМИ

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КИЕВ. 17 июня. УНН. Визит канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Италии Марио Драги в Киев не был только встречей с теплыми словами. Как пишет корреспондент немецкого издания Die Welt, "за закрытой дверью" тройка лидеров ЕС призывали Зеленского пойти на уступки россии в войне, передает УНН.

Детали

Во время визита в Киев политики поддержали стремление Украины стать членом Европейского Союза, однако корреспондент Welt пишет, что эти обязательства "никому ничего не стоят". Он предполагает, что лидеры стран не только выразили хороший жест Зеленскому, но и подталкивали его "за закрытой дверью" к началу переговоров с россией и работе над мирным решением в ближайшие месяцы.

Корреспондент упоминает мирный план, который представила Италия три недели назад, а также колебания Германии и Франции насчет поставок оружия в Украину, несмотря на многочисленные призывы Киева о помощи. Кроме того, отмечает он, во время визита в Румынию Макрон отмечал необходимость переговоров между Украиной и россией и мало говорил о военной помощи Киеву.

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Макрон, Шольц и Драги являются "ядром новой коалиции реальных политиков" в войне в Украине, выступающих за прагматичное и быстрое разрешение конфликта, не понимая, что он на самом деле означает.

"Это создает огромный разрыв внутри ЕС. С одной стороны есть тройка политиков (Макрон, Шольц и Драги, – ред.), вокруг которых, вероятно, сформируется большинство в Европе. С другой стороны — все те государства в странах Балтии, на востоке и юго-востоке ЕС, справедливо опасающиеся, что значительные достижения россии в рамках быстрого мира могут побуждать владимира путина продолжить атаковать, чтобы воплотить свои сумасшедшие фантазии о великой российской империи", — пишет Welt.

Отмечается, что Украина готова продолжать борьбу за свою свободу и безопасность Европы, однако ей нужно достаточно оружия и на длительное время. Но из-за того, что тройка политиков стремится к "скорейшему решению путем переговоров", этого не произойдет.

В итоге сообщается, что Зеленский ничего не может с этим поделать, поскольку Украина  зависит от Запада. 

"Вопреки всем публичным заявлениям из Берлина, Брюсселя, Парижа и Вашингтона, Зеленский и украинский народ, к сожалению, совсем не могут сами решать судьбу своей страны. Другие решают за них. И визит тройки в Киев является началом этого процесса, который вероятно, поддержат и американцы", — подытожил Welt.

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