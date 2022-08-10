Не прильоти: що вибухало на Вінниччині та Кіровоградщині
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Вибухи у Вінницькій та Кропивницькій областях пов'язані з підривними роботами, а не з прильотами, передає УНН.
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Вибух, який чули на Вінниччині, пов'язаний із підривними роботами на кар'єрі, повідомив Суспільному голова Калинівської громади Василь Поліщук.
"Роботи проводили на Писарівському кар’єрі, вони співпали із повітряною тривогою", - пояснив Поліщук.
А от вибух, який чули на Кіровоградщині, пов'язаний із знищенням вибухонебезпечних предметів.
"На полігоні, неподалік від обласного центру, знищують вибухівку. Ця робота запланована ще на 5-7 діб. Панікувати не варто. Але ігнорувати сирени також!" - повідомив у Telegram керівник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
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Після 15:00 в Україні у низці областей оголошена повітряна тривога. Як повідомляли користувачі соцмереж, у Вінницькій та Кіровоградській області пролунали вибухи.