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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Не прильоти: що вибухало на Вінниччині та Кіровоградщині

Не прильоти: що вибухало на Вінниччині та Кіровоградщині

Київ • УНН

 • 510505 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. Вибухи у Вінницькій та Кропивницькій областях пов'язані з підривними роботами, а не з прильотами, передає УНН.

Деталі

Вибух, який чули на Вінниччині, пов'язаний із підривними роботами на кар'єрі, повідомив Суспільному голова Калинівської громади Василь Поліщук.

"Роботи проводили на Писарівському кар’єрі, вони співпали із повітряною тривогою", - пояснив Поліщук.

А от вибух, який чули на Кіровоградщині, пов'язаний із знищенням вибухонебезпечних предметів.

"На полігоні, неподалік від обласного центру, знищують вибухівку. Ця робота запланована ще на 5-7 діб. Панікувати не варто. Але ігнорувати сирени також!" - повідомив у Telegram керівник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

Раніше

Після 15:00 в Україні у низці областей оголошена повітряна тривога. Як повідомляли користувачі соцмереж, у Вінницькій та Кіровоградській області пролунали вибухи.

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