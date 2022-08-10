Не прилеты: что взрывалось в Винницкой и Кировоградской областях
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Взрывы в Винницкой и Кропивницкой областях связаны с подрывными работами, а не с прилетами, передает УНН.
Детали
Взрыв, который слышали в Винницкой области, связан с подрывными работами на карьере, сообщил Суспильному глава Калиновской громады Василий Полищук.
"Работы проводили на Писаревском карьере, они совпали с воздушной тревогой", - пояснил Полищук.
А вот взрыв, который слышали в Кировоградской области, связан с уничтожением взрывоопасных предметов.
"На полигоне, неподалеку от областного центра, уничтожают взрывчатку. Эта работа запланирована еще на 5-7 суток. Паниковать не стоит. Но игнорировать сирены тоже!" – сообщил в Telegram руководитель Кировоградской ОВА Андрей Райкович.
Ранее
После 15:00 в Украине в ряде областей объявлена воздушная тревога. Как сообщали пользователи соцсетей, в Винницкой и Кировоградской области раздались взрывы.