Не прилеты: что взрывалось в Винницкой и Кировоградской областях

Детали

Взрыв, который слышали в Винницкой области, связан с подрывными работами на карьере, сообщил Суспильному глава Калиновской громады Василий Полищук.

"Работы проводили на Писаревском карьере, они совпали с воздушной тревогой", - пояснил Полищук.

А вот взрыв, который слышали в Кировоградской области, связан с уничтожением взрывоопасных предметов.

"На полигоне, неподалеку от областного центра, уничтожают взрывчатку. Эта работа запланирована еще на 5-7 суток. Паниковать не стоит. Но игнорировать сирены тоже!" – сообщил в Telegram руководитель Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

Ранее

После 15:00 в Украине в ряде областей объявлена ​​воздушная тревога. Как сообщали пользователи соцсетей, в Винницкой и Кировоградской области раздались взрывы.