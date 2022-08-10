У Вінницькій та Кіровоградській областях пролунали вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. В Україні у низці областей оголошена повітряна тривога. Як повідомляють користувачі соцмереж, у Вінницькій та Кіровоградській області пролунали вибухи. У той же час офіційної інформації немає, передає УНН.
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Як повідомили користувачі соцмереж та місцеві ЗМІ, у Вінницькій області пролунали вибухи.
Також з'являються повідомлення і про вибухи у Кіровоградській області. За непідтвердженою інформацією, можливо це звуки роботи ППО.
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Офіційних коментарів від місцевих чи обласних влад наразі немає.