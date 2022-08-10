У Вінницькій та Кіровоградській областях пролунали вибухи

Деталі

Як повідомили користувачі соцмереж та місцеві ЗМІ, у Вінницькій області пролунали вибухи.

Також з'являються повідомлення і про вибухи у Кіровоградській області. За непідтвердженою інформацією, можливо це звуки роботи ППО.

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Офіційних коментарів від місцевих чи обласних влад наразі немає.