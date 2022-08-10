В Винницкой и Кировоградской областях прогремели взрывы
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. В Украине в ряде областей объявлена воздушная тревога. Как сообщают пользователи соцсетей, в Винницкой и Кировоградской области прогремели взрывы. В то же время официальной информации нет, передает УНН.
Детали
Как сообщили пользователи соцсетей и местные СМИ, в Винницкой области раздались взрывы.
Также появляются сообщения о взрывах в Кировоградской области. По неподтвержденной информации, возможно, это звуки работы ПВО.
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Официальных комментариев от местных или областных властей нет.