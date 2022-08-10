В Винницкой и Кировоградской областях прогремели взрывы

Детали

Как сообщили пользователи соцсетей и местные СМИ, в Винницкой области раздались взрывы.

Также появляются сообщения о взрывах в Кировоградской области. По неподтвержденной информации, возможно, это звуки работы ПВО.

Добавим

Официальных комментариев от местных или областных властей нет.