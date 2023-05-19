Не пожежа, а навчання: ДСНС заспокоїла щодо пожежних машин біля ТРЦ Gulliver
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. У Telegram-каналах розповсюдили відео, на якому в Києві біля ТРЦ Gulliver перебуває купа пожежних машин, проте це виявилися навчання ДСНС, а не пожежа. Про це журналісту УНН повідомила керівниця пресслужби управління ДСНС України у Києві Світлана Водолага.
Деталі
На запитання, чи біля Gulliver сталася пожежа, Водолага відповіла: «Ні, там навчання».
Доповнення
Головне управління ДСНС України у Києві повідомляло, що рятувальники Дарницьке районне управління ГУ ДСНС України у місті Києві провели триденний інтенсив з пожежної безпеки для особового складу оборони міста Києва.
Додамо
У Солом'янському районі Києва в недобудові на сьомому поверсі горів пінопласт.