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13 марта, 19:26 • 53332 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 107112 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 108922 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 108941 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 102389 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 97218 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 110784 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

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Не пожар, а учения: ГСЧС успокоила насчет пожарных машин возле ТРЦ Gulliver

Не пожар, а учения: ГСЧС успокоила насчет пожарных машин возле ТРЦ Gulliver

Киев • УНН

 • 1066308 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. В Telegram-каналах распространили видео, на котором в Киеве возле ТРЦ Gulliver находится куча пожарных машин, однако это оказались учения ГСЧС, а не пожар. Об этом журналисту УНН сообщила руководитель пресс-службы управления ГСЧС Украины в Киеве Светлана Водолага.

Детали

На вопрос, произошел ли возле Gulliver пожар, Водолага ответила: «Нет, там учения».

Дополнение

Главное управление ГСЧС Украины в Киеве сообщало, что спасатели Дарницкое районное управление ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве провели трехдневный интенсив по пожарной безопасности для личного состава обороны города Киева.

Добавим

В Соломенском районе Киева в недострое на седьмом этаже горел пенопласт.

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Киев

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