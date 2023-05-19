Не пожар, а учения: ГСЧС успокоила насчет пожарных машин возле ТРЦ Gulliver
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. В Telegram-каналах распространили видео, на котором в Киеве возле ТРЦ Gulliver находится куча пожарных машин, однако это оказались учения ГСЧС, а не пожар. Об этом журналисту УНН сообщила руководитель пресс-службы управления ГСЧС Украины в Киеве Светлана Водолага.
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На вопрос, произошел ли возле Gulliver пожар, Водолага ответила: «Нет, там учения».
Дополнение
Главное управление ГСЧС Украины в Киеве сообщало, что спасатели Дарницкое районное управление ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве провели трехдневный интенсив по пожарной безопасности для личного состава обороны города Киева.
Добавим
В Соломенском районе Киева в недострое на седьмом этаже горел пенопласт.