Не пожар, а учения: ГСЧС успокоила насчет пожарных машин возле ТРЦ Gulliver

Детали

На вопрос, произошел ли возле Gulliver пожар, Водолага ответила: «Нет, там учения».

Дополнение

Главное управление ГСЧС Украины в Киеве сообщало, что спасатели Дарницкое районное управление ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве провели трехдневный интенсив по пожарной безопасности для личного состава обороны города Киева.

Добавим

В Соломенском районе Киева в недострое на седьмом этаже горел пенопласт.