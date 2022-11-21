Не можу собі дозволити затриматися надовго: Беленюк йде з НОК

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Заяву нардеп оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

"У "такому" НОКу не можу собі дозволити затриматися надовго. Пояснення в першому коментарі", - написав Беленюк.

У першому ж коментарі спортсмен розмістив посилання на допис футболіста Романа Зозулі про цілу низку нових членів НОК із доволі сумнівною репутацією.

Зозуля зазначив, що до НОК потрапили не лише Нестор Шуфрич та Григорій Суркіс, які вже заявили про свій вихід з Комітету. Окрім них, ще зо два десятки членів комітету є або були членами проросійських партій, таких як “Партія регіонів” та “Опозиційна платформа - за життя”, або пов'язані з криміналом.

Нагадаємо

17 листопада чинний міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт став новим президентом НОК України.

Результати голосування, яке відбулось під час 37-ї Генеральної асамблеї НОК України: Вадим Гутцайт набрав 83,6% голосів, Жан Беленюк - 14,97%, Ігор Малинський - 1,36%.

Також 17 на Генасамблеї було обрано нових членів НОК, зокрема ними стали народні депутати Нестор Шуфрич та Григорій Суркіс, які раніше входили до нині забороненої в Україні партії “Опозиційна платформа - за життя”. Після розголосу цієї інформації у ЗМІ у НОК повідомили, що Нестор Шуфрич та Григорій Суркіс покинуть склад Комітету.