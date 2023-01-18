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“Не можу бути впевнена, що і в ООН є достатньо важелів впливу на державу-агресор” – Зеленська про повернення дітей, вивезених до росії

Київ • УНН

 • 463710 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Наразі Україна не має жодного діалогу з росією щодо повернення дітей, яких примусово вивезли до рф і там встановлюють. Про це повідомила Перша Леді України Олена Зеленська під час пресконференції в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі, передає УНН.

“Не можу бути впевнена, що і в ООН є достатньо важелів впливу на державу-агресор” – Зеленська про повернення дітей, вивезених до росії

Цитата

«Немає жодного діалогу на цю тему з росіянами. На всі запити, які ми надсилаємо, вони не відповідають. У нас є приблизні підрахунки того, скільки там може бути дітей, їх кілька тисяч. На щастя, вчора було повернено кілька десятків дітей до України. Але це постійні спецоперації, відкритого діалогу і відкритих дій з того боку немає. Ми стукаємо в усі двері і я мала особисту розмову з Генеральним секретарем ООН, паном Гуттерішом. Чесно кажучи, я навіть зараз не можу бути впевнена, що і в ООН є достатньо важелів впливу на державу-агресор для того, щоб змусити їх зрушити з цього місця. Вони використовують наших дітей як терористи. Ми це сприймаємо як кіднепінг, тому що це дійсно страшно, коли ти не знаєш, де ці діти і хто несе за них відповідальність. Ми чуємо тільки розповіді, що їх всиновлюють не за українським законодавством та без спеціальних процедур», – зазначила Зеленська.

Нагадаємо

Станом на 6 січня російські окупанти вбили в Україні 453 дитини і ще понад 877 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Як повідомили в Офісі генпрокурора, загалом більше ніж 1330 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф.

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