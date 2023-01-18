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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 20050 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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"Не могу быть уверена, что и в ООН есть достаточно рычагов влияния на государство-агрессор" - Зеленская о возвращении детей, вывезенных в россию

Киев • УНН

 • 463710 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Сейчас Украина не имеет никакого диалога с россией по возвращению детей, которых принудительно вывезли в рф и там устанавливают. Об этом сообщила Первая Леди Украины Елена Зеленская во время пресс-конференции в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, передает УНН.

"Не могу быть уверена, что и в ООН есть достаточно рычагов влияния на государство-агрессор" - Зеленская о возвращении детей, вывезенных в россию

Цитата

«Нет никакого диалога на эту тему с россиянами. На все запросы, которые мы посылаем, они не отвечают. У нас есть приблизительные подсчеты того, сколько там может быть детей, их несколько тысяч. К счастью, вчера было возвращено несколько десятков детей в Украину. Но это постоянные спецоперации, открытого диалога и открытых действий с той стороны нет. Мы стучим во все двери и я имела личный разговор с Генеральным секретарем ООН, господином Гуттеришом. Честно говоря, я даже сейчас не могу быть уверена, что и в ООН есть достаточно рычагов влияния на государство-агрессор для того, чтобы заставить их сдвинуться с этого места. Они используют наших детей как террористы. Мы это воспринимаем как киднепинг, потому что это действительно страшно, когда ты не знаешь, где эти дети и кто несет за них ответственность. Мы слышим только рассказы, что их усыновляют не по украинскому законодательству и без специальных процедур», – отметила Зеленская.

Напомним

По состоянию на 6 января российские оккупанты убили в Украине 453 ребенка и еще более 877 получили ранения различной степени тяжести. Как сообщили в Офисе генпрокурора, всего более 1330 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии рф.

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