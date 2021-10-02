Не може встати з ліжка: Шефір розповів про стан водія після нападу

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За словами Шефіра, слідство у справі про напад на нього триває, в нього самого немає версій щодо того, хто може бути причетний.

“Я зацікавлений більше за вас, щоб це було якомога швидше. Але чекаємо, йде слідство”, — заявив він.

Шефір додав, що життю його водія, який був поранений під час замаху, нічого не загрожує:

“Він не може встати з ліжка, там такий цілий механізм — збирають ногу, обіцяють, що все буде гаразд, але поки він не встає, без руху. Психологічно нормально почувається, сказав, що, попри все, повернеться на місце водія”.

Помічник президента повідомив, що після нападу почав пересуватися у броньованому автомобілі через те, що є фігурантом кримінального провадження.

Говорячи про мету приїзду до Трускавця, Шефір сказав, що хоче “послухати, як реагує фракція „Слуга народу“ на обговорення трансформації України”.

“Треба обговорити з депутатами, нашою фракцією, як ми йдемо в майбутнє, що ми будемо будувати, які державні програми підтримуємо, які не підтримуємо. Звичайна робота”, — перерахував він.

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Що було раніше

22 вересня, близько 10-ї години ранку, неподалік від села Лісники Київської області, була обстріляна автівка першого помічника Президента Сергія Шефіра.

У результаті стрілянини постраждав водій Шефіра, якого госпіталізували. Наразі відомо, що загрози його життю немає. Нападників розшукують. Сергій Шефір не постраждав у результаті замаху.

Через замах на Шефіра відкрили кримінальне провадження, попередня кваліфікація — замах на вбивство двох і більше осіб.