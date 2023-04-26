Не може бути жодного миру за рахунок територіальних компромісів: Зеленський про розмову із Сі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський повідомив подробиці ррозмови з головою КНР Сі Цзіньпіном і наголосив - не може бути жодного миру за рахунок територіальних компромісів, передає УНН.
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Як повідомив Зеленський у Telegram-каналі, під час годинного спілкування з главою КНР "обговорили весь комплекс актуальних питань двосторонніх відносин. Окрему увагу приділили шляхам можливої взаємодії з метою встановлення справедливого і сталого миру для України".
"Ніхто не бажає миру більше, ніж український народ. Ми – на своїй землі і боремося за наше майбутнє, реалізовуючи невід’ємне право на самооборону. Мир має бути справедливим і стійким, заснованим на принципах міжнародного права та поваги до Статуту ООН. Не може бути жодного миру за рахунок територіальних компромісів. Територіальна цілісність України має бути відновлена в межах 1991 року", - наголосив Зеленський.
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За словами Глави держави, також під час розмови обговорили шляхи зміцнення українсько-китайського партнерства.
"До повномасштабного російського вторгнення Китай був торговельним партнером України номер один. Вірю, що наша сьогоднішня розмова дасть потужний імпульс для повернення, збереження та розвитку цієї динаміки на всіх рівнях", - резюмував Зеленський.
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Зеленський провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.
Окрім того, Зеленський призначив послом України у Китаї Павла Рябікіна, який до цього очолював Мінстратегпром.