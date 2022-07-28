Не менше шести людей загинули внаслідок повені під Тегераном
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Щонайменше шестеро людей загинули внаслідок повені неподалік Тегерана в четвер, більшість із них – внаслідок зсуву. Екстрені служби повідомили, що потік бруду був глибиною чотири метри. Про це УНН пише з посиланням на Al Arabiya.
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Раптова повінь недалеко від столиці, в передгір'ях Альборзьких гір, сталася менш ніж через тиждень після того, як повені на посушливому півдні Ірану забрали життя 22 людей.
"На даний момент підтверджено, що п'ять людей загинули і дев'ять отримали поранення внаслідок повені", - заявив державному телебаченню керівник іранського Червоного Півмісяця, додавши, що кілька автомобілів було знесено водою.
За повідомленням державного інформаційного агентства IRNA, на схід від столиці, з повеневих вод було вилучено тіло.
Міністр внутрішніх справ додав, що кілька сіл були поховані під шаром бруду завтовшки до чотирьох метрів.
Додамо
У 2019 році зливи на півдні Ірану забрали життя не менше 76 осіб, а збитки оцінюються більш ніж у 2 мільярди доларів.