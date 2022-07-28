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Не менее шести человек погибли в результате наводнения под Тегераном

Не менее шести человек погибли в результате наводнения под Тегераном

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 июля. УНН. По меньшей мере шесть человек погибли в результате наводнения неподалеку от Тегерана в четверг, большинство из них – в результате оползня. Экстренные службы сообщили, что поток грязи был глубиной четыре метра. Об этом УНН пишет со ссылкой на Al Arabiya.

Детали

Внезапное наводнение недалеко от столицы, в предгорьях Альборгских гор, произошло менее чем через неделю после того, как наводнения на засушливом юге Ирана унесли жизни 22 человек.

"На данный момент подтверждено, что пять человек погибли и девять получили ранения в результате наводнения", - заявил государственному телевидению руководитель иранского Красного Полумесяца, добавив, что несколько автомобилей были снесены водой.

По сообщению государственного информационного агентства IRNA, к востоку от столицы, из паводковых вод было извлечено тело.

Министр внутренних дел добавил, что несколько деревень были похоронены под слоем грязи толщиной до четырех метров.

Добавим

В 2019 году ливни на юге Ирана унесли жизни не менее 76 человек, а ущерб оценивается более чем в 2 миллиарда долларов.

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