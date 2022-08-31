Не лише анулювати ліцензію 1xBet: нардеп розповів, що має зробити Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей

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“Тут дуже важливий момент, що запобігати впринципі появі таких компаній з російським капіталом має СБУ та інші правоохоронні структури, такі як БЕБ, які контролюють, щоб на український ринок не потрапляли компанії, пов’язані з рашистським капіталом.

Думаю, що нам важливо добитися не лише скасування ліцензії, не лише усунення з ринку компанії, яка має зв’язки з рф. А треба дізнатися на основі яких документів КРАІЛ надала такий дозвіл (на видачу ліцензії ТОВ “ТБК” (1xBet – ред), бо, звісно, перед наданням дозволу КРАІЛ мала б звернутися до правоохоронців, і тут ми можемо передбачати два варіанти – або такого звернення не було, і це є порушення процедур і, можливо, певний елемент корупції. Якщо ж таке звернення було, а правоохоронці не запобігли появі гравця з російським капіталом, то має бути службове розслідування щодо правоохоронців, які надавали такі дозволи зі свого боку”, – наголосив Юрчишин.

Він підкреслив – вважає доцільним увагу Президента України до історії з 1xBet, бо має надію, що після такої заяви Зеленського послідують реальні кроки щодо анулювання ліцензій росіянам.

“Те, що президент звернув на це (1xBet – ред.) увагу радує, бо на жаль, без звернення уваги Президента у нас мало які процеси відбуваються в країні. Сподіваюся, що це було не лише публічне звернення, що за ним слідували і організаційні кроки – тобто доручення розібратися в ситуації в межах повноважень”, – заявив нардеп.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський ще в середині серпня відреагував на петицію щодо заборони роботи проросійського букмекера 1xBet в Україні та запропонував зайнятися питанням роботи компанії прем’єр-міністру Денису Шмигалю, після чого прем’єр вже доручив зайнятися перевіркою роботи букмекерської компанії 1xBet Міністерству юстиції, Міністерству внутрішніх справ, Бюро економічної безпеки, Національній поліції та Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

Та допоки відомства проводять відповідні перевірки, Президент України Володимир Зеленський заявив, що треба вводити санкції проти всього бізнесу, який пов’язаний з росією. Так він відповів на питання журналіста УНН щодо роботи проросійського букмекера 1xBet, якому й досі не анулювали ліцензію в Україні.