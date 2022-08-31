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Не только аннулировать лицензию 1xBet: нардеп рассказал, что должна сделать Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей

Киев • УНН

 • 365331 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей в случае доведения российских корней ООО “ТБК” (бренд 1xBet) должна не только аннулировать лицензии букмекерской конторе, но и предоставить документы, на основе которых выдавались соответствующие лицензии. Такое мнение высказал первый заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики Ярослав Юрчишин.

Не только аннулировать лицензию 1xBet: нардеп рассказал, что должна сделать Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей

Цитата

“Здесь очень важный момент, что предотвращать в принципе появления таких компаний с российским капиталом должны СБУ и другие правоохранительные структуры, такие как БЭБ, которые контролируют, чтобы на украинский рынок не попадали компании, связанные с рашистским капиталом.

Думаю, что нам важно добиться не только отмены лицензии, не только устранения с рынка компании, которая имеет связи с рф. А нужно узнать на основе каких документов КРАИЛ предоставила такое разрешение (на выдачу лицензии ООО “ТБК” (1xBet – ред), потому что, конечно, перед предоставлением разрешения КРАИЛ должна обратиться к правоохранителям и здесь мы можем предусматривать два варианты – или такого обращения не было, и это нарушение процедур и, возможно, определенный элемент коррупции. Если же такое обращение было, а правоохранители не предотвратили появление игрока с российским капиталом, то должно быть служебное расследование в отношении правоохранителей, которые предоставляли такие разрешения со своего стороны”, – подчеркнул Юрчишин.

Он подчеркнул – считает целесообразным внимание Президента Украины к истории с 1xBet, потому что надеется, что после такого заявления Зеленского последуют реальные шаги по аннулированию лицензий россиянам.

“То, что президент обратил на это (1xBet – ред.) внимание радует, потому что, к сожалению, без обращения внимания Президента у нас мало какие процессы происходят в стране. Надеюсь, что это было не только публичное обращение, за ним следовали и организационные шаги – то есть поручение разобраться в ситуации в пределах полномочий”, – заявил нардеп.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский еще в середине августа отреагировал на петицию по запрету работы пророссийского букмекера 1xBet в Украине и предложил заняться вопросом работы компании премьер-министру Денису Шмыгалю, после чего премьер уже поручил заняться проверкой работы букмекерской компании 1xBet Министерству юстиции, Министерству внутренних дел, Бюро экономической безопасности, Национальной полиции и Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

Но пока ведомства проводят соответствующие проверки, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно вводить санкции против всего бизнеса, который связан с россией. Так он ответил на вопросы журналиста УНН о работе пророссийского букмекера 1xBet, которому до сих пор не аннулировали лицензию в Украине.

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