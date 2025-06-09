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Не хотів, але змусили: суд заслухав дивні аргументи адвоката у справі Кузьміних

Київ • УНН

 • 394 перегляди

У суді адвокат Кузьміних заявив, що негласні слідчі дії щодо нардепів неможливі. Захист також вважає, що нардеп став жертвою провокацій НАБУ.

Не хотів, але змусили: суд заслухав дивні аргументи адвоката у справі Кузьміних

Під час судового засідання у справі за обвинуваченням у хабарництві народного депутата Сергія Кузьміних його захист продемонстрував дивовижну інтерпретацію українського законодавства. Адвокат нардепа Володимир Красовський раптом заявив, що негласні слідчі дії не можуть бути допустимими доказами, адже нібито їх не можна проводити щодо парламентарів. На додачу, захист намагається виставити Кузьміних ледь не жертвою спецоперації Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), пише УНН.

Під час судового засідання адвокат Володимир Красовський наголошував на тому, що дані негласних слідчих дій, як і оперативно-розшукових дій, є недопустимим доказом, адже за його словами, проти народного депутата їх начебто неможна проводити. Така позиція здивувала суддю.

Ви стверджуєте, що до народного депутата взагалі не можна здійснювати (оперативно-розшукову діяльність – ред.) чи можна здійснювати в порядку, передбаченому КПК? 

- перепитала головуюча суддя у захисника Красовського.

На що адвокат підкреслив: "Взагалі не можна здійснювати". 

Варто нагадати, що з приходом до влади у 2019 році президента України Володимира Зеленського і переформатування парламенту, Верховна Рада зняла недоторканність з народних депутатів.

Окрім того, головним аргументом сторони захисту щодо отримання хабаря Сергієм Кузьміних є те, що агент Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) під залегендованим іменем Сікорська Катерина постійно провокувала нардепа на отримання неправомірної вигоди. Вона нібито постійно телефонувала і писала нардепу.

Ми фіксуємо три активні дії агента правоохоронного органу, яка мала вести себе пасивно, не пропонувати, не спонукати, а лише фіксувати пасивно інформацію 

- зазначив адвокат.

За його словами, агент НАБУ нібито спонукала Кузьміних до дій і коли нардеп начебто не перетелефоновував їй, сама йому дзвонила. Хоча, за даними слідства, саме Сергій Кузьміних телефонував агенту. Адвокат стверджує, що Кузьміних ледь не насильно залучили до скоєння злочину заради "оперативного викриття" нардепа.

Тож виникає закономірне запитання: якщо Сергій Кузьміних, за версією сторони захисту, не мав наміру отримувати неправомірну вигоду і діяв виключно добросовісно, то чому все ж таки взяв гроші? І якщо дії агента під прикриттям справді могли настільки вплинути на поведінку парламентаря, то чи відповідає така вразливість моральним і етичним стандартам народного депутата України?

Після заслуховування частини доводів сторони захисту в засіданні була оголошена перерва до 14:30 7 липня.

Нагадаємо

Нардепа Сергія Кузьміних викрили на "гарячому" під час одержання неправомірної вигоди у 558 тисяч гривень. За версією слідства, він отримав кошти за сприяння у підписанні контрактів між приватними компаніями та однією з лікарень у Житомирській області на постачання медичного обладнання. 

У кінці січня 2022 року НАБУ зафіксувало передачу грошей і опублікувало відео про це. На ньому людина з голосом схожим на Кузьміних обіцяє своє сприяння і додає, що може вирішити питання з усіма медзакладами області. 

31 січня 2022 року тодішня Генпрокурор Ірина Венедиктова підписала йому підозру. 

Сергія Кузьміних не затримували через "депутатський імунітет", однак він ігнорував допити через що його оголосили у розшук.

Після кількох днів "переховування" нардепа все ж затримали для обрання запобіжного заходу.

У травні 2022 року Кузьміних обрали запобіжний захід у вигляді застави у 49 тисяч 600 гривень. Звісно заставу за народного обранця внесли.

У вересні 2022 року обвинувальний акт у справі проти Кузьміних направили до ВАКС для розгляду по суті. Наразі триває стадія дослідження доказів. За цей час нардеп неодноразово ігнорував судові засідання.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ПолітикаКримінал та НП
Житомирська область
Національне антикорупційне бюро України
Верховна Рада України
Володимир Зеленський
Україна
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