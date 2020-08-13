Не існує підстав для розмов про припинення програми співпраці України з МВФ – Марченко

"Не вважаю, що є будь-які підстави для розмов про припинення програми співпраці з МВФ. Ми готові до наступного перегляду програми і виконуємо усі зобов'язання", - сказав Марченко.

За його словами, йдеться про роботу з проблемними кредитами, затвердження нових положень і структур для податкової і митниці, про створення умов для запуску ринку газу і перегляд тарифів на опалення.

"Ці структурні маяки або вже виконані, або знаходяться на фінальній стадії. М'яч – на стороні фонду. Після паузи через очікування призначення нового керівництва НБУ в МВФ здійснюють внутрішні консультації. Думаю, найближчим часом з'являться чіткі орієнтири щодо часу проведення онлайн-місії. Нормальний діалог з фондом триває. Остання консультація відбулася наприкінці липня", - зазначив Марченко.

Нагадаємо, директор-розпорядниця Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва прокоментувала свою розмову із Президентом України Володимиром Зеленським.



