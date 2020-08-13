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Нет оснований для разговоров о прекращении программы сотрудничества Украины с МВФ - Марченко

Нет оснований для разговоров о прекращении программы сотрудничества Украины с МВФ - Марченко

Киев  •  УНН

 • 14211 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что оснований для разговоров о прекращении программы сотрудничества Украины с МВФ не существует, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

"Не думаю, что есть какие-либо основания для разговоров о прекращении программы сотрудничества с МВФ. Мы готовы к следующему просмотру программы и выполняем все обязательства", - сказал Марченко.

По его словам, речь идет о работе с проблемными кредитами, утверждение новых положений и структур для налоговой и таможни, о создании условий для запуска рынка газа и пересмотр тарифов на отопление.

"Эти структурные маяки или уже выполнены, либо находятся на финальной стадии. Мяч - на стороне фонда. После паузы из-за ожидания назначения нового руководства НБУ в МВФ осуществляют внутренние консультации. Думаю, в ближайшее время появятся четкие ориентиры относительно времени проведения онлайн-миссии. Нормальный диалог с фондом продолжается. Последняя консультация состоялась в конце июля", - отметил Марченко.

Напомним, директор-распорядительница Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева прокомментировала свой разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

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