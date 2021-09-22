Не імунним людям потрібно вакцинуватися обов’язково - Голубовська

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“Не імунним людям потрібно вакцинуватися обов’язково. У нас зараз максимально в країні вакциновані люди, у яких вікова група від 20 до 39 років, де мінімальна летальність. І у нас взагалі люди 80 років і старше — вакциновані декілька відсотків. Все навпаки. Ви не зможете ніяк переконати людину. Треба говорити, аби щеплювалися тими вакцинами, які давно використовуються у людській популяції. Наприклад, китайськими”, — заявила Голубовська.

Деталі

Зокрема, інфекціоніст відзначила, що масова вакцинація супроводжується багатьма питаннями, в першу чергу тими, що вакциновані починають хворіти, або хворіють після вакцинації.

“Треба розуміти і розмовляти з пацієнтами. Якщо людина вакцинувалася, вона входить у стан інфекційного процесу. Це нормально. Людина на деякий час стає вразливою і піддається ризику зараження. Я завжди кажу — посильте свою безпеку. Хоча б тиждень потрібно вичекати”, — повідомила інфекціоніст.

Щодо вакцин, Голубовська не радить людям людям молодше 40 років щеплюватися AstraZeneka.

“Пацієнтам я раджу всі вакцини, які є, мають свої переваги, недостатки. Я не вакцинувалася тому, що хворіла. В основному я раджу Pfizer, Coronavac. AstraZeneka, тут я не рекомендувала би її молодше 40 років, як рекомендують англійці”, — заявила Голубовська.

Доповнення

Раніше Ольга Голубовська заявляла, що робити щеплення від COVID-19 потрібно робити не під час піку росту захворюваності.