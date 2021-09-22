Не иммунным людям нужно вакцинироваться обязательно - Голубовская
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. Вакцинироваться от коронавируса обязательно нужно не иммунным. Об этом в интервью программы в “Гостях у Гордона” заявила главный инфекционист, заслуженный врач Ольга Голубовская, передает УНН.
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“Не иммунным людям нужно вакцинироваться обязательно. У нас сейчас очень в стране вакцинированы люди, у которых возрастная группа от 20 до 39 лет, где минимальная летальность. И у нас вообще люди 80 лет и старше — вакцинированы несколько процентов. Все наоборот. Вы не сможете никак убедить человека. Надо ли говорить, чтобы прививались теми вакцинами, которые давно используются в человеческой популяции. Например, китайскими”, — заявила Голубовская.
Детали
В частности, инфекционист отметила, что массовая вакцинация сопровождается многими вопросами, в первую очередь теми, что вакцинированные начинают болеть, или болеют после вакцинации.
“Надо понимать и разговаривать с пациентами. Если человек вакцинировался, он входит в состояние инфекционного процесса. Это нормально. Человек на некоторое время становится уязвимым и подвергается риску заражения. Я всегда говорю — усильте свою безопасность. Хотя бы неделю нужно выждать”, — сообщила инфекционист.
Касательно вакцин, Голубовская не советует людям людям моложе 40 лет прививаться AstraZeneka.
“Пациентам я советую все вакцины, которые есть, имеющие свои преимущества, недостатки. Я не вакцинировалась потому, что болела. В основном я советую Pfizer, Coronavac. AstraZeneka, здесь я не рекомендовала бы ее моложе 40 лет, как рекомендуют англичане”, — заявила Голубовская.
Дополнение
Ранее Ольга Голубовская заявляла, что делать прививки от COVID-19 нужно делать во время пика роста заболеваемости.