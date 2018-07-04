НБУ зняв частину обмежень з компаній, які потрапили під санкції в Україні

Національний банк привів свої вимоги у відповідність до рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) від 21.06.2018 "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", уведеного в дію Указом Президента України від 21.06.2018 № 176/2018.

Зокрема, на виконання пункту 4 цього рішення, Національний банк продовжив механізм реалізації застосованих РНБО санкцій банками, небанківськими установами, національним оператором поштового зв’язку, платіжними організаціями.

Крім того, Національний банк дозволив особам, до яких застосована санкція "запобігання виведенню капіталів за межі України", виконувати свої зобов’язання перед українськими контрагентами, а також здійснювати обов'язкові платежі до бюджету, виплату заробітної плати тощо.

Зазначені зміни затверджено постановою Правління Національного банку України № 73 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 01 жовтня 2015 року № 654" від 03 липня 2018 р. Вони набувають чинності з 04 липня 2018 року.



Як повідомляв УНН, російський олігарх Геннадій Тимченко, один з друзів президента Владіміра Путіна, продав приватний літак Gulfstream G650, яким володів з 2013 року. Під час продажу він поскаржився на те, що американські санкції не дали йому можливості використовувати цей літак.