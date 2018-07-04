НБУ снял часть ограничений с компаний, попавших под санкции в Украине

Национальный банк привел свои требования в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 21.06.2018 "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительнын меры (санкции)", введенного в действие Указом Президента Украины от 21.06. 2018 № 176/2018.

В частности, в соответствии с пунктом 4 этого решения, Национальный банк продлил механизм реализации примененных СНБО санкций банками, небанковскими учреждениями, национальным оператором почтовой связи, платежными организациями.

Кроме того, Национальный банк разрешил лицам, к которым применена санкция "предотвращения вывода капиталов за пределы Украины", выполнять свои обязательства перед украинскими контрагентами, а также осуществлять платежи в бюджет, выплату заработной платы и тому подобное.

Указанные изменения утверждены постановлением Правления Национального банка Украины № 73 "О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 1 октября 2015 года № 654" от 3 июля 2018 года. Они вступают в силу с 4 июля 2018.



Как сообщал УНН, российский олигарх Геннадий Тимченко, один из друзей президента Владимира Путина, продал частный самолет Gulfstream G650, которым владел с 2013 года. При продаже он пожаловался на то, что американские санкции не дали ему возможности использовать этот самолет.