НБУ знизив облікову ставку до 13% річних
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Правління Національного банку України прийняло рішення про зниження облікової ставки до 13% річних з 14 квітня, передає УНН з посиланням на прес-службу НБУ.
"Правління Національного банку України прийняло рішення про зниження облікової ставки до 13% річних з 14 квітня 2017 року. Відновлення циклу пом’якшення монетарної політики узгоджується з необхідністю досягнення цілей щодо інфляції у 2017-2019 роках та надасть підтримку темпам економічного зростання", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, споживча інфляція у березні 2017 року становила 15,1% у річному вимірі. Зростання цін прискорилося переважно внаслідок ефекту бази порівняння та збільшення виробничих витрат, додали у НБУ.
Вказано, що фактичне прискорення споживчої інфляції було очікуваним і водночас нижчим за траєкторію прогнозу Національного банку.
Фундаментальні фактори інфляції залишалися контрольованими, а тиск на ціни з боку споживчого попиту залишався помірним, зазначили у регуляторі.
Нагадаємо, у березні НБУ зберіг облікову ставку на рівні 14% річних.