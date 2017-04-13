НБУ снизил учетную ставку до 13% годовых
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Правление Национального банка Украины приняло решение о снижении учетной ставки до 13% годовых с 14 апреля, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.
"Правление Национального банка Украины приняло решение о снижении учетной ставки до 13% годовых с 14 апреля 2017 года. Восстановление цикла смягчения монетарной политики согласуется с необходимостью достижения целей по инфляции в 2017-2019 годах и окажет поддержку темпам экономического роста", - говорится в сообщении.
Как отмечается, потребительская инфляция в марте 2017 года составила 15,1% в годовом измерении. Рост цен ускорился в основном вследствие эффекта базы сравнения и увеличения производственных затрат, добавили в НБУ.
Указано, что фактическое ускорение потребительской инфляции было ожидаемым и одновременно ниже траектории прогноза Национального банка.
Фундаментальные факторы инфляции оставались контролируемыми, а давление на цены со стороны потребительского спроса оставался умеренным, отметили в регуляторе.
Напомним, в марте НБУ сохранил учетную ставку на уровне 14% годовых.