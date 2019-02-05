НБУ знизив довідковий курс долара

Опублікований Нацбанком довідковий курс долара станом на 12:00 склав 27,2199 гривні за долар, що на 22 копійки нижче, ніж встановлений 4 лютого (27,4302 гривень за долар).



Зазначимо, Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку операціями станом на 12:00, щоб надавати суб'єктам ринку оперативний індикатор курсу.



УНН раніше повідомляв, курс усіх валют 5 січня знизився, порівняно з вчорашнім днем.