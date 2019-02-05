НБУ знизив довідковий курс долара
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого УНН. Довідкове значення курсу долара на 5 лютого склало 27,21 гривні за долар, передає УНН з посиланням на дані оприлюднені на сайті Національного банку України.
Опублікований Нацбанком довідковий курс долара станом на 12:00 склав 27,2199 гривні за долар, що на 22 копійки нижче, ніж встановлений 4 лютого (27,4302 гривень за долар).
Зазначимо, Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку операціями станом на 12:00, щоб надавати суб'єктам ринку оперативний індикатор курсу.
УНН раніше повідомляв, курс усіх валют 5 січня знизився, порівняно з вчорашнім днем.