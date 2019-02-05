НБУ снизил справочный курс доллара

Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара по состоянию на 12:00 составил 27,2199 гривны за доллар, что на 22 копейки ниже, чем установлен 4 февраля (27,4302 гривен за доллар).



Отметим, Национальный банк публикует справочное значение курса гривни к доллару согласно заключенным на межбанковском валютном рынке операциями по состоянию на 12:00, чтобы предоставлять субъектам рынка оперативный индикатор курса.



УНН ранее сообщал, курс всех валют 5 января снизился, по сравнению с вчерашним днем.