НБУ снизил справочный курс доллара
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля УНН. Справочное значение курса доллара на 5 февраля составило 27,21 гривны за доллар, передает УНН со ссылкой на данные обнародованы на сайте Национального банка Украины.
Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара по состоянию на 12:00 составил 27,2199 гривны за доллар, что на 22 копейки ниже, чем установлен 4 февраля (27,4302 гривен за доллар).
Отметим, Национальный банк публикует справочное значение курса гривни к доллару согласно заключенным на межбанковском валютном рынке операциями по состоянию на 12:00, чтобы предоставлять субъектам рынка оперативный индикатор курса.
УНН ранее сообщал, курс всех валют 5 января снизился, по сравнению с вчерашним днем.