НБУ зберіг облікову ставку на рівні 14% (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Правління Національного банку залишило облікову ставку на рівні 14% річних. Про це під час брифінгу заявила голова НБУ Валерія Гонтарева, передає кореспондент УНН.
"Правління залишило облікову ставку незмінною, на рівні 14% річних", - сказала В.Гонтарева.
Вона пояснила, що таке рішення прийнято у зв’язку з необхідністю нівелювати інфляційні ризики для досягнення цілей з інфляції у поточному та наступному роках.
Нагадаємо, Нацбанк 8 грудня минулого року зберіг облікову ставку незмінною на рівні 14% річних.