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НБУ зберіг облікову ставку на рівні 14% (доповнено)

НБУ зберіг облікову ставку на рівні 14% (доповнено)

Київ • УНН

 • 10186 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Правління Національного банку залишило облікову ставку на рівні 14% річних. Про це під час брифінгу заявила голова НБУ Валерія Гонтарева, передає кореспондент УНН.

"Правління залишило облікову ставку незмінною, на рівні 14% річних", - сказала В.Гонтарева.

Вона пояснила, що таке рішення прийнято у зв’язку з необхідністю нівелювати інфляційні ризики для досягнення цілей з інфляції у поточному та наступному роках.

Нагадаємо, Нацбанк 8 грудня минулого року зберіг облікову ставку незмінною на рівні 14% річних.

Українські Національні Новини

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