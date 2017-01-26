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НБУ сохранил учетную ставку на уровне 14% (дополнено)

НБУ сохранил учетную ставку на уровне 14% (дополнено)

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 января. УНН. Правление Национального банка оставило учетную ставку на уровне 14%. Об этом во время брифинга заявила председатель НБУ Валерия Гонтарева, передает корреспондент УНН.

"Правление оставило учетную ставку неизменной на уровне 14% годовых", - сказала В.Гонтарева.

Она пояснила, что такое решение принято в связи с необходимостью нивелировать инфляционные риски для достижения целей по инфляции в текущем и следующем годах.

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