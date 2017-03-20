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НБУ введе в обіг п’ятигривневу монету до 100-річчя Української революції

Київ • УНН

 • 15494 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. Національний банк України введе в обіг п’ятигривневу пам’ятну монету до 100-річчя подій Української революції 1917-1920 років з 22 березня, передає УНН з посиланням на прес-службу НБУ.

За інформацією НБУ, на аверсі монети розміщено: угорі написи: Україна, номінал 5 гривень, малий Державний Герб України, рік карбування монети 2017; на дзеркальному тлі зображено cтилізовану композицію: український прапор із тризубом у центрі, під яким розміщено композицію, що символізує зруйновану, розбиту Російську імперію; логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (ліворуч).

На реверсі монети, поінформували у прес-службі регулятора, зображено стилізовану композицію - динамічного кольорового прапороносця із синьо-жовтим стягом (використано тамподрук) на тлі зображення колон маніфестантів із прапорами і транспарантами, що символізують той драматичний історичний період в Україні із масовими мітингами, гаслами та закликами до незалежності, волі тощо; написи: УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ (угорі), 1917/1921 (унизу).

У прес-службі також повідомили, що таких пам’ятних п’ятигривневих монет викарбувано 35 тис. штук з нейзильберу.

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