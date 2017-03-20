НБУ введет в обращение пятигривневую монету к 100-летию Украинской революции

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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной
08:46 • 20395 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 68794 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 112151 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 127486 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 136115 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 128254 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 119879 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106768 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107701 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103973 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Актуальное
НБУ введет в обращение пятигривневую монету к 100-летию Украинской революции

НБУ введет в обращение пятигривневую монету к 100-летию Украинской революции

Киев  •  УНН

 • 15494 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Национальный банк Украины введет в обращение пятигривневую памятную монету к 100-летию событий Украинской революции 1917-1920 годов с 22 марта, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.

По информации НБУ, на аверсе монеты вверху надписи: Украина, номинал 5 гривен, малый Государственный Герб Украины, год чеканки монеты 2017; на зеркальном фоне изображено cтилизованую композицию: украинский флаг с тризубцем в центре, под которым размещена композиция, символизирующая разрушенную, разбитую Российскую империю; логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины (слева).

На реверсе монеты, сообщили в пресс-службе регулятора, изображена стилизованная композиция - динамического цветного знаменосца с сине-желтым флагом (использовано тампопечать) на фоне изображения колонн манифестантов с флагами и транспарантами, символизирующие тот драматический исторический период в Украине с массовыми митингами, лозунгами и призывами к независимости, свободы и т.д.; надписи: УКРАИНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ (вверху), 1917/1921 (внизу).

В пресс-службе также сообщили, что таких памятных пятигривневой монет отчеканено 35 тыс. штук из нейзильбера.

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