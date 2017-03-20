НБУ введет в обращение пятигривневую монету к 100-летию Украинской революции

По информации НБУ, на аверсе монеты вверху надписи: Украина, номинал 5 гривен, малый Государственный Герб Украины, год чеканки монеты 2017; на зеркальном фоне изображено cтилизованую композицию: украинский флаг с тризубцем в центре, под которым размещена композиция, символизирующая разрушенную, разбитую Российскую империю; логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины (слева).

На реверсе монеты, сообщили в пресс-службе регулятора, изображена стилизованная композиция - динамического цветного знаменосца с сине-желтым флагом (использовано тампопечать) на фоне изображения колонн манифестантов с флагами и транспарантами, символизирующие тот драматический исторический период в Украине с массовыми митингами, лозунгами и призывами к независимости, свободы и т.д.; надписи: УКРАИНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ (вверху), 1917/1921 (внизу).

В пресс-службе также сообщили, что таких памятных пятигривневой монет отчеканено 35 тыс. штук из нейзильбера.