НБУ вперше розкрив у своїй статистиці приналежність позичальників з малого і середнього бізнесу до бізнес-груп
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Національний банк України (НБУ) вперше починає публікацію даних про надані великим, середнім, малим і мікропідприємствам-юридичним особам (МСП) кредити з урахуванням їх приналежності до бізнес-груп. Про це повідомили у пресслужбі НБУ, передає УНН.
Як зазначив регулятор, цей крок був продиктований тим, що більшість позичальників формально є "невеликими підприємствами", але насправді входять до структур великих корпорацій та бізнес-груп.
"З огляду на необхідність в отриманні більш якісної інформації та для більш глибокого розуміння ринку МСП, починаючи з 2019 року, Національний банк збирав і проводив тестування відповідних даних статистичної звітності банків для забезпечення необхідної якості інформації. Якісна статистика є основою для побудови ефективної політики щодо стимулювання розвитку кредитування в цьому сегменті, що, у підсумку, забезпечить стабільне економічне зростання української економіки", - зазначили у пресслужбі НБУ.
У відомстві також додали, що станом на серпень 2019 року кредити МСП становили близько 56,2% від кредитного портфеля корпоративного сектору, з яких середні - 24,2%, малі - 9,8%, мікро - 22,2%. Кредити, надані контрагентам, які є частиною бізнес-груп, в МСП складають 77,2%, а кредити ФОП надаються переважно непов'язаним з бізнес-групами контрагентам (86,1%). Водночас, кредитні ставки, надані контрагентам, що пов'язані з бізнес-групами, зазвичай нижчі.
Усі статистичні дані щодо кредитування МСП в період з лютого по серпень 2019 року розміщені на сторінках нового веб-сайту НБУ в розділах "Статистика. Статистика фінансового сектора" в рубриках "Грошово-кредитна статистика" і "Статистика фінансових ринків". Далі ця інформація буде оновлюватися щомісяця.
До кінця 2019 року НБУ також планує розпочати публікацію інформації щодо кредитів МСП великим підприємствам за ознаками їхньої пов'язаності в формі відкритих даних (API).
Нагадаємо, раніше у НБУ розповіли, що впливає на ставки за кредитами.