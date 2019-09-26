НБУ впервые раскрыл в своей статистике принадлежность заемщиков из малого и среднего бизнеса к бизнес-группам
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Национальный банк Украины (НБУ) впервые начинает публикацию данных об оказанных крупным, средним, малым и микропредприятиям-юридическим лицам (МСП) кредитах с учетом их принадлежности к бизнес-группам. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ, передает УНН.
Как отметил регулятор, этот шаг был продиктован тем, что большинство заемщиков формально является "небольшими предприятиями", но на самом деле входят в структуры крупных корпораций и бизнес-групп.
"Учитывая необходимость в получении более качественной информации и для более глубокого понимания рынка МСП, начиная с 2019 года, Национальный банк собирал и проводил тестирование соответствующих данных статистической отчетности банков для обеспечения необходимого качества информации. Качественная статистика является основой для построения эффективной политики по стимулированию развития кредитования в этом сегменте, что, в итоге, обеспечит стабильный рост украинской экономики", - отметили в пресс-службе НБУ.
В ведомстве также добавили, что на август 2019 года кредиты МСП составили около 56,2% от кредитного портфеля корпоративного сектора, из которых средние - 24,2%, малые - 9,8%, микро - 22,2%. Кредиты, предоставленные контрагентам, которые являются частью бизнес-групп, в МСП составляют 77,2%, а кредиты ФЛП предоставляются преимущественно несвязанным с бизнес-группами контрагентам (86,1%). В то же время, кредитные ставки, предоставленные контрагентам, связанные с бизнес-группами, обычно ниже.
Все статистические данные по кредитованию МСП в период с февраля по август 2019 года размещены на страницах нового сайта НБУ в разделах "Статистика. Статистика финансового сектора" в рубриках "Денежно-кредитная статистика" и "Статистика финансовых рынков". Далее эта информация будет обновляться ежемесячно.
К концу 2019 года НБУ также планирует начать публикацию информации по кредитам МСП крупным предприятиям по признакам их связанности в форме открытых данных (API).
Напомним, ранее в НБУ рассказали, что влияет на ставки по кредитам.