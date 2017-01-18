НБУ вніс зміни до розрахунку банками кредитного ризику
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Національний банк України вніс зміни до Положення про визначення розміру кредитного ризику, згідно якого починаючи з 3 січня 2017 року банки України здійснюють розрахунок розміру кредитного ризику. Про це УНН повідомили у прес-службі НБУ.
За даними регулятора, з початку липня 2016 року банки застосовували вимоги Положення в тестовому режимі. Однак, опрацювавши результати тестового режиму та пропозиції банківської спільноти, Національний банк вніс зміни до Положення, зокрема, уточнив формулювання та відтерміновав впровадження окремих ознак високого кредитного ризику до початку 2019 року, знизив значення LGD в частині розрахунку кредитного ризику для державних підприємств (із 45% до 30%), врегулював питання оцінки кредитного ризику за операціями СВОП.
А також Нацбанк встановив умови, за яких кредитний ризик за такими операціями не виникає, розширив перелік інструментів гарантування виконання зобов’язань боржника іншими учасниками групи, зокрема передбачено можливість використання фінансових порук та безвідкличних резервних акредитивів, визначив, що банки у роботі можуть використовувати фінансову звітність позичальників, отриману із відкритих джерел інформації (наприклад, сайти компанії та НКЦПФР), уточнив ряд вимог стосовно контролю за заставою, а також запровадив правила про обов’язковість страхування усіх предметів застави відтерміновано до 2019 року и порядок оцінки кредитного ризику ОСББ.
“Ці зміни дозволять більш повно врахувати поточні обставини, зокрема особливості посткризової роботи із позичальниками. Документ також доповнено новим розділом, що врегульовує оцінку кредитів, наданих для реалізації інвестиційних проектів”, — пояснили в НБУ.
Зміни до Положення затверджено постановою правління Національного банку України №5 від 16 січня 2017 року.