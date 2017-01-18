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НБУ внес изменения в расчете банками кредитного риска

НБУ внес изменения в расчете банками кредитного риска

Киев • УНН

 • 9151 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Национальный банк Украины внес изменения в Положение об определении размера кредитного риска, согласно которому начиная с 3 января 2017 года банки Украины осуществляют расчет размера кредитного риска. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НБУ.

По данным регулятора, с начала июля 2016 года банки применяли требования Положения в тестовом режиме. Однако, проработав результаты тестового режима и предложения банковского сообщества, Национальный банк внес изменения в Положение, в частности, уточнил формулировку и отсрочил внедрение отдельных признаков высокого кредитного риска в начале 2019 года, снизил значение LGD в части расчета кредитного риска для государственных предприятий (с 45% до 30%), урегулировал вопрос оценки кредитного риска по операциям СВОП.

А также Нацбанк установил условия, при которых кредитный риск по таким операциям не возникает, расширил перечень инструментов обеспечения исполнения обязательств должника другими участниками группы, в частности предусмотрена возможность использования финансовых поручительств и безотзывных резервных аккредитивов, определил, что банки в работе могут использовать финансовую отчетность заемщиков, полученную с открытых источников информации (например, сайты компании и НКЦБФР), уточнил ряд требований по контролю за залогом, а также ввел правила об обязательности страхования всех предметов залога отсрочив до 2019 года и порядок оценки кредитного риска ОСМД.

"Эти изменения позволят более полно учесть текущие обстоятельства, в частности особенности посткризисной работы с заемщиками. Документ также дополнен новым разделом, регулирующим оценку кредитов, предоставленных для реализации инвестиционных проектов ", - пояснили в НБУ.

Изменения в Положение утверждено постановлением правления Национального банка Украины №5 от 16 января 2017 года.

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