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НБУ визнав "Фортуна-банк" неплатоспроможним

НБУ визнав "Фортуна-банк" неплатоспроможним

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. Національний банк України відніс "Фортуна-банк" до категорії неплатоспроможних. Про це повідомляє прес-служба НБУ, передає УНН.

"Відповідно до вимог статті 76 Закону України "Про банки і банківську діяльність" 26 січня 2017 року Правління Національного банку України прийняло рішення №55-рш/БТ "Про віднесення Публічного акціонерного товариства "Фортуна-банк" до категорії неплатоспроможних"", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у липні 2016 року було затверджено необхідний обсяг докапіталізації "Фортуна-банку". Банк повинен були забезпечити позитивне значення регулятивного капіталу станом на 1 січня 2017 року.

АТ "Фортуна-банк" подало до НБУ план реструктуризації, який передбачав виконання низки заходів для докапіталізації банку. Протягом 2016 року керівництво та власник істотної участі банку вживали заходи для виконання вимог з докапіталізації. Зокрема, шляхом погашення кредитів позичальників - пов’язаних осіб, спрямування коштів субординованого боргу в основний капітал банку.

Однак, як повідомили у НБУ, заходи щодо докапіталізації "Фортуна-банку" були недостатніми для забезпечення позитивного значення регулятивного капіталу станом на 1 січня 2017 року.

Таким чином, правління Національного банку України прийняло рішення про віднесення АТ "Фортуна-банк" до категорії неплатоспроможних.

У НБУ наголосили, що 91% (2167 особи) усіх вкладників АТ "Фортуна-банк" отримають свої вклади в повному обсязі, оскільки їх розмір не перевищує гарантовану Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суму в 200 тис. грн. Клієнти з більшими обсягами вкладів отримають їх у межах суми, гарантованої Фондом. Фонд забезпечить виплати гарантованої суми вкладів в обсязі близько 96 млн грн.

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