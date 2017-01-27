НБУ признал "Фортуна-банк" неплатежеспособным
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Национальный банк Украины отнес "Фортуна-банк" к категории неплатежеспособных. Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает УНН.
"В соответствии с требованиями статьи 76 Закона Украины" О банках и банковской деятельности "26 января 2017 года Правления Национального банка Украины приняло решение №55-рш / БТ" Об отнесении Публичного акционерного общества "Фортуна-банк" к категории неплатежеспособных "", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в июле 2016 года был утвержден необходимый объем докапитализации "Фортуна-банка". Банк должен был обеспечить положительное значение регулятивного капитала по состоянию на 1 января 2017 года.
ПАО "Фортуна-банк" подало в НБУ план реструктуризации, который предусматривал выполнение ряда мероприятий для докапитализации банка. В течение 2016 года руководство и владелец существенного участия банка принимали меры для выполнения требований по докапитализации. В частности, путем погашения кредитов заемщиков - связанных лиц, направление средств субординированного долга в основной капитал банка.
Однако, как сообщили в НБУ, меры по докапитализации "Фортуна-банка" были недостаточными для обеспечения положительного значения регулятивного капитала по состоянию на 1 января 2017 года.
Таким образом, правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении ПАО "Фортуна-банк" к категории неплатежеспособных.
В НБУ отметили, что 91% (2167 человека) всех вкладчиков ПАО "Фортуна-банк" получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в 200 тыс. грн. Клиенты с большими объемами вкладов получат их в пределах суммы, гарантированной Фондом. Фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы вкладов в объеме около 96 млн грн.