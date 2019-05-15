НБУ відкликав ліцензію у "Вернум Банка"

"Національний банк України рішенням Правління від 14 травня 2019 №335-рш відкликав банківську ліцензію у АТ "Вернум Банк", йдеться у повідомленні.



Зазначається, що єдиний акціонер АТ "Вернум Банк" прийняв рішення про припинення цим банком банківської діяльності без ліквідації юридичної особи.



Додамо, АТ "Вернум Банк" – сьомий банк, який припинив банківську діяльність за власною ініціативою без ліквідації юридичної особи.



Раніше Національний банк вже відкликав ліцензії у АТ "БМ Банк", ПАТ "ДіВі Банк", ПАТ "КБ "Фінансовий партнер", ПАТ "Апекс-Банк", ПАТ "Промислово-фінансовий банк" та ПАТ "Кредит Оптима Банк".



У НБУ нагадали, що передумовою для відкликання банківської ліцензії є погодження банками з Національним банком плану припинення та повне виконання зобов’язань, пов’язаних із здійсненням банківської діяльності.



Як повідомляв УНН, в Україні сім закритих банків розрахувалися з боргами.