НБУ отозвал лицензию у "Вернум Банка"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Национальный банк Украины отозвал лицензию у "Вернум Банка". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.
"Национальный банк Украины решением Правления от 14 мая 2019 №335-рш отозвал банковскую лицензию у АО "Вернум Банк", - говорится в сообщении.
Отмечается, что единственный акционер АО "Вернум Банк" принял решение о прекращении этим банком банковской деятельности без ликвидации юридического лица.
Добавим, АО "Вернум Банк" - седьмой банк, который прекратил банковскую деятельность по собственной инициативе без ликвидации юридического лица.
Ранее Национальный банк уже отозвал лицензии у АО "БМ Банк", ПАО "ДиВи Банк", ПАО "КБ "Финансовый партнер", ПАО "Апекс-Банк", ОАО "Промышленно-финансовый банк" и ОАО " Кредит Оптима Банк".
В НБУ напомнили, что предпосылкой для отзыва банковской лицензии является согласование банками с Национальным банком плана прекращения и полное выполнение обязательств, связанных с осуществлением банковской деятельности.
Как сообщал УНН, в Украине семь закрытых банков рассчитались с долгами.