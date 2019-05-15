НБУ отозвал лицензию у "Вернум Банка"

"Национальный банк Украины решением Правления от 14 мая 2019 №335-рш отозвал банковскую лицензию у АО "Вернум Банк", - говорится в сообщении.



Отмечается, что единственный акционер АО "Вернум Банк" принял решение о прекращении этим банком банковской деятельности без ликвидации юридического лица.



Добавим, АО "Вернум Банк" - седьмой банк, который прекратил банковскую деятельность по собственной инициативе без ликвидации юридического лица.



Ранее Национальный банк уже отозвал лицензии у АО "БМ Банк", ПАО "ДиВи Банк", ПАО "КБ "Финансовый партнер", ПАО "Апекс-Банк", ОАО "Промышленно-финансовый банк" и ОАО " Кредит Оптима Банк".



В НБУ напомнили, что предпосылкой для отзыва банковской лицензии является согласование банками с Национальным банком плана прекращения и полное выполнение обязательств, связанных с осуществлением банковской деятельности.



Как сообщал УНН, в Украине семь закрытых банков рассчитались с долгами.