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НБУ укріпив гривню до 26,38 грн/долар

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Національний банк України встановив на 19 червня 2019 року офіційний курс гривні на рівні 26,38 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт НБУ.

НБУ укріпив гривню до 26,38 грн/долар

"Офіційний курс гривні на 19 червня 2019 року розраховано на рівні 26,388427 за долар США", - вказали в НБУ.

Додамо, на 18 червня 2019 року офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,42 грн/дол.

Тобто, НБУ укріпив гривню на 0,12%.

Нагадаємо, у травні гривня до долара подешевшала на 1%.

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