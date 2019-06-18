НБУ укріпив гривню до 26,38 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Національний банк України встановив на 19 червня 2019 року офіційний курс гривні на рівні 26,38 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт НБУ.
"Офіційний курс гривні на 19 червня 2019 року розраховано на рівні 26,388427 за долар США", - вказали в НБУ.
Додамо, на 18 червня 2019 року офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,42 грн/дол.
Тобто, НБУ укріпив гривню на 0,12%.
Нагадаємо, у травні гривня до долара подешевшала на 1%.