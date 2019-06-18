НБУ укрепил гривну до 26,38 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Национальный банк Украины установил на 19 июня 2019 года официальный курс гривны на уровне 26,38 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
"Официальный курс гривны на 19 июня 2019 года рассчитан на уровне 26,388427 за доллар США", - указали в НБУ.
Добавим, на 18 июня 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,42 грн/долл.
То есть, НБУ укрепил гривну на 0,12%.
Напомним, в мае гривна к доллару подешевела на 1%.