НБУ ухвалив рішення про ліквідацію "Родовід Банку"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Національний банк України прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ “Родовід Банк”. Про це повідомляє прес-служба НБУ, передає УНН.
“Національний банк України за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняв рішення від 19 грудня 2017 року № 811-рш про відкликання банківської ліцензії санаційного банку та ліквідацію Публічного акціонерного товариства „Родовід Банк“”, — йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Золотовалютні резерви України сягнули майже 19 млрд грн
Нагадаємо, відповідно до вимог статті 76 Закону України “Про банки і банківську діяльність” ПАТ “Родовід Банк” було віднесено до категорії неплатоспроможних 25 лютого 2016 року.