НБУ принял решение о ликвидации "Родовид Банка"

"Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение от 19 декабря 2017 № 811-рш об отзыве банковской лицензии санационного банка и ликвидации Публичного акционерного общества "Родовид Банк", - говорится в сообщении.

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Напомним, в соответствии с требованиями статьи 76 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" ПАО "Родовид Банк" было отнесено к категории неплатежеспособных 25 февраля 2016.