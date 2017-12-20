НБУ принял решение о ликвидации "Родовид Банка"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Родовид Банк". Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает УНН.
"Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение от 19 декабря 2017 № 811-рш об отзыве банковской лицензии санационного банка и ликвидации Публичного акционерного общества "Родовид Банк", - говорится в сообщении.
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Напомним, в соответствии с требованиями статьи 76 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" ПАО "Родовид Банк" было отнесено к категории неплатежеспособных 25 февраля 2016.