НБУ удосконалив інструмент екстреної підтримки ліквідності банків
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Національний банк України удосконалив вимоги до застави за кредитами для екстреної підтримки ліквідності банків, передає УНН з посиланням на прес-службу регулятора.
Вказано, що новий інструмент екстреної підтримки ліквідності платоспроможних банків – Emergency Liquidity Assistance (ELA) було запроваджено у грудні 2016 року.
"Кредити, отримані за інструментом ELA, призначені виключно для покриття тимчасового дефіциту ліквідності банку в разі настання надзвичайних ситуацій, коли банки вичерпали інші джерела підтримки ліквідності, зокрема за рахунок коштів акціонерів та стандартних інструментів рефінансування НБУ під заставу державних цінних паперів та іноземної валюти. Отримані в рамках ELA кредитні кошти банки мають спрямувати на виконання зобов’язань перед вкладниками та іншими кредиторами (крім пов’язаних з банком осіб)", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, у грудні також було визначено перелік можливих застав за кредитами ELA: цінні папери, які гарантовані державою; ліквідне нерухоме майно (крім об’єктів незавершеного будівництва); майнові права за укладеними банком кредитними договорами з юридичними особами (крім банків та бюджетних установ) та фізичними особами, виконання зобов’язань за якими в повному обсязі забезпечене іпотекою, крім об’єктів незавершеного будівництва; майнові права за укладеними банком кредитними договорами з фізичними особами, крім фізичних осіб-підприємців (згідно з реєстром укладених банком кредитних договорів).
Повідомляється, що НБУ розширив перелік можливих застав за кредитами ELA та спростив порядок їх оформлення
"По-перше, відтепер банки зможуть надавати для отримання кредитів ELA в якості застави майнові права за кредитами юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які забезпечені не лише іпотекою, а й водночас іншими активами, тобто змішаною заставою. По-друге, майнові права за кредитами, наданими фізичним особам, зобов’язання за якими забезпечені іпотекою, прийматимуться Національним банком у заставу на портфельній основі (згідно з реєстром укладених банком кредитних договорів) за балансовою вартістю кредитів, визначеною банком. У якості застави приймаються майнові права за іпотечними кредитами фізичним особам, наданими лише у національній валюті", - додали у регуляторі.
Національний банк також уточнив, що цінні папери приймаються у якості застави за кредитами ELA за справедливою вартістю.
Нагадаємо, Нацбанк залишив незмінним перелік системно важливих банків