НБУ усовершенствовал инструмент экстренной поддержки ликвидности банков

Указано, что новый инструмент экстренной поддержки ликвидности платежеспособных банков - Emergency Liquidity Assistance (ELA) был введен в декабре 2016 года.

"Кредиты, полученные за инструментом ELA, предназначены исключительно для покрытия временного дефицита ликвидности банка в случае наступления чрезвычайных ситуаций, когда банки исчерпали другие источники поддержки ликвидности, в том числе за счет средств акционеров и стандартных инструментов рефинансирования НБУ под залог государственных ценных бумаг и иностранной валюты. Полученные в рамках ELA кредитные средства банки должны направить на выполнение обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами (кроме связанных с банком лиц)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в декабре также был определен перечень возможных залогов по кредитам ELA: ценные бумаги, гарантированные государством; ликвидное недвижимое имущество (кроме объектов незавершенного строительства); имущественные права по заключенным банком кредитным договорам с юридическими лицами (кроме банков и бюджетных учреждений) и физическими лицами, выполнение обязательств по которым в полном объеме обеспечено ипотекой, кроме объектов незавершенного строительства; имущественные права по заключенным банком кредитным договорам с физическими лицами, кроме физических лиц-предпринимателей (согласно реестру заключенных банком кредитных договоров).

Сообщается, что НБУ расширил перечень возможных залогов по кредитам ELA и упростил порядок их оформления.

"Во-первых, отныне банки смогут предоставлять для получения кредитов ELA в качестве залога имущественных прав по кредитам юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, которые обеспечены не только ипотекой, но и одновременно другими активами, то есть смешанным залогом. Во-вторых, имущественные права по кредитам, предоставленным физическим лицам, обязательства по которым обеспечены ипотекой, будут приниматься Национальным банком в залог на портфельной основе (согласно реестру заключенных банком кредитных договоров) по балансовой стоимости кредитов, определенной банком в качестве зам вы принимаются имущественные права по ипотечным кредитам физическим лицам, предоставленными только в национальной валюте ", - добавили в регуляторе.

Национальный банк также уточнил, что ценные бумаги принимаются в качестве залога по кредитам ELA по справедливой стоимости.

Напомним, Нацбанк оставил неизменным перечень системно важных банков.